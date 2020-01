„Am avut prima ședința tehnica cu reprezentanții companiei Bozankaya, dupa semnarea contractului pentru livrarea celor 16 tramvaie noi. Spre sfarșitul primaverii (aprilie/mai), voi fi face o vizita de lucru la fabrica din Turcia și voi asista la fabricarea primul șasiu care va intra in componența tramvaielor de la Iași. Tramvaiele urmeaza sa fie furnizate din anul 2021 in loturi de cate 3, 5, respectiv 8 unitați. Din pacate, nici o companie din Romania nu s-a inscris la licitație.”, a precizat primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Articolul Reprezentanții companiei Bozankaya in vizita la…