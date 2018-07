Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol De maine, la Tampere, in Finlanda, incepe o noua editie a Campionatelor Mondiale de Atletism pentru categoria de varsta U20. Printre tarile prezente la competitia mondiala se numara si Romania, care are un lot format din 17 sportivi (9 baieti si 8 fete), intre care si un reprezentant ploiestean,…

- Petre Apostol La etapa finala a Campionatelor Nationale de Atletism pentru categoria juniori 1, desfasurata pe Stadionul „Nicolae Dobrin”, din Pitesti, pe podiumul de premiere au urcat si reprezentanti de la Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, antrenati de Augustin Iancu si Robert Munteanu. Sportivii…

- Petre Apostol La Istanbul, in Turcia, s-a desfașurat cea de-a 48-a ediție a Campionatelor Balcanice de Atletism la categoria juniori 1 (U20), in perioada 21 – 22 iunie, participand sportivi reprezentand 16 națiuni din zona Balcanilor. In lotul național al Romaniei au fost convocați și reprezentanții…

- Cateva mii de persoane protesteaza, la aceasta ora, in Piata Victoriei din Capitala, iar traficul rutier este blocat pe Bulevardul Kiseleff. In difuzoarele din piata a fost pus un mesaj al lui Mihai Sora. In piata sunt impartiti fluturasi in care sunt explicate modificarile la codurile penale, titreaza…

- Petre Apostol La Campionatele Internationale de Atletism ale Romaniei s-au remarcat si sportivi din cadrul sectiei de la CSM Ploiesti, pregatiti de Augustin Iancu si Robert Munteanu. Gruparea ploiesteana a punctat in probele de stafeta, adjudecandu-si medaliile de bronz atat la 4×400 m, cat si la 4×100…

- Week-end-ul recent incheiat, Arena Polivalenta „Pvilhao Multiusos de Guimaraes” din orasul portughez Guimarares a gazduit cea de-a opta editie a Campionatelor Mondiale de juniori la gimnastica aerobica, pentru categoriile de varsta 12-14 ani si 15-17 ani, competitie la care Romania a castigat sase medalii…

- Sorin Paduraru Plutonierul adjutant șef Sorin Paduraru, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” al județului Vaslui, a inregistrat o performanța notabila la etapa finala a Campionatului de atletism și cros al Asociației Sportive a Pompierilor din Romania (ASPR), desfașurata…

- Sportivul turc Martino Minuto a castigat Memorialul ''Romeo Pellegrini'' la floreta, etapa satelit de Cupa Mondiala, desfasurat sambata in Sala de Atletism a Complexului Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti, in timp ce romanul Bogdan Dascalu a ocupat locul…