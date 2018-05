Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru "autonomia Tinutului Secuiesc"supusa la vot saptamana viitoare Steaguri secuiesti. Foto: wikipedia.org. Dupa Camera Deputatilor si Senatul României a dezbatut proiectul de lege elaborat de Consiliul National Secuiesc (CNS), care prevede autonomia teritoriala a tinutului…

- Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii adimnistrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea ca in perioada 1 iulie – 31 decembrie contributiile aferente acestuia vor fi suspendate. In acelasi timp, in nordul Europei,…

- Centrul de gravitate ale economiei europene se deplaseaza treptat catre Est, a estimat vineri premierul ungar Viktor Orban, dupa ce membrii noului guvern pe care il conduce au depus juramantul, transmite MTI. ''In 1990, Europa era viitorul nostru, dar astazi noi suntem viitorul…

- Premierul roman Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie in vederea mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, in urma unei vizite la Bucuresti a adjunctei ministrului israelian de Externe Tzipi Hotovely, care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi la reuniunea șefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la București, organizata de Ambasada Bulgariei in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Reuniunea a oferit prim-ministrului…

- Romania va avea un rol important in conducerea negocierilor referitoare la Brexit spre o concluzie de succes, in timpul primei sale Presedintii a Consiliului Uniunii Europene, la inceputul anului viitor, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ambasadorul Irlandei la Bucuresti, Derek Feely.…

- In cadrul campaniei de prevenire a bullying-ului, initiata in 2017 de Asociatia Parintilor Isteti si Itsy Bitsy FM, a avut loc la Parlament o noua dezbatere la care au participat peste 40 de reprezentanti ai Guvernului, Parlamentului, ONG-urilor, psihologi si experti in gestionarea fenomenului de bullying.…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) solicita Parlamentului asigurarea unui dialog real si constructiv in dezbaterea proiectelor de legi privind plafonarea dobanzilor, limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate si eliminarea caracterului…