- Papa Francisc face o vizita in Ungaria, in zilele de 28-30 aprilie a.c. Numeroși preoți din Episcopia Romano-Catolica din Timișoara, dar și credincioși din Banat vor face deplasarea la Budapesta pentru a-l vedea pe capul Bisericii Catolice.

- Papa Francisc a numit vizita sa in Ungaria, care va incepe in 28 aprilie, o calatorie care il va duce in inima Europei si si-a exprimat recunostinta fata de maghiari pentru dedicarea cu care ii organizeaza vizita. Dupa rugaciunea “Regina Coeli” care a avut loc duminica, in Piata Sf. Petru, Papa Francisc…

- Presedinta Sloveniei, Natasa Pirc Musar, si omoloaga sa ungara Katalin Novak au condamnat miercuri, 19 aprilie, la Budapesta, agresiunea rusa din Ucraina si s-au pronuntat in favoarea gasirii rapide a unei solutii de pace, deși președinta Ungariei a adoptat, pe alocuri, un ton critic la adresa Kievului,…

- Incidentul a avut loc la primele ore ale zilei de marți, 18 aprilie. Aeronava a plecat de la Sibiu cu destinația Karlsruhe, Germania. La un moment dat, avionul a aterizat de urgența pe un aeroport din Ungaria. Citește și https://jurnaluldearges.ro/un-autobuz-cu-40-de-persoane-a-luat-foc-in-mers-in-timisoara-250895/…

- Guvernul ungar are un interes puternic in consolidarea semnificativa a relatiilor economice intre Romania si Ungaria – a declarat joi Janos Lazar, in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta, dupa ce a discutat in oficiul sau cu Attila Cseke, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei…

- Institutul Cultural Roman din Budapesta susține și promoveaza pentru publicul din Ungaria programul Timișoara 2023 Capitala Culturala Europeana, printr-o serie de evenimente care incheie proiectul artistic ”inainte de BRANCUȘI elott”.

- Peste 40 de autovehicule au fost implicate intr un carambol in cursul zilei de sambata, 11 Martie 2023, ora 14:25, pe autostrada M1 din Ungaria.Din primele informatii, 5 TIR uri si 37 autoturisme au foat implicate intr un carambol pe autostrada M1 din Ungaria.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Ungaria ar dori sa fie tratata cu mai mult respect la Bruxelles, Washington și Kiev. Acest lucru este declarat de premierul ungar Viktor Orban, care a ținut, la Budapesta, un discurs despre prioritațile politice ale guvernului sau. El și-a exprimat regretul fața de faptul ca oficialii UE și administrația…