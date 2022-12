Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul de la Viena este condus, din pacate, de un lider ce insista cu incapațanare asupra unor argumente ridicole. I-am spus direct, ca este foarte aproape de a fi cel ce va anula toata simpatia pe care romanii au cultivat-o de-a lungul timpului in relația cu Austria, țara pe care noi am privit-o…

- Nicolae Ciuca ar fi avut o discuție, in cursul serii de miercuri, cu Karl Nehammer, cancelarul austriac, pe tema aderarii Romaniei la Schengen. Premierul roman i-ar fi transmis oficialului austriac faptul ca Romania așteapta un vot in JAI și ca celelalte state susțin largirea spațiului Schengen.

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner a reafirmat miercuri, la postul public de radio ORF, hotararea tarii sale de a se opune prin veto aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, din cauza cresterii migratiei ilegale anul acesta, transmite agentia EFE, preluata de Agerpres. Ministrul…

- Ambasadorii statelor membre UE au discutat joi despre extinderea spațiului Schengen și propunerea de intrare a Croației, Romaniei și Bulgariei in Schengen. Potrivit unor surse diplomatice, nici un stat nu s-a opus propunerii de admitere a Croației in zona fara controale la frontierele interne, spre…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a intalnit, miercuri, cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, caruia i-a prezentat date actualizate privitoare la modul in care Romania continua sa asigure protectia frontierelor externe in contextul fluxurilor migratorii pe ruta Balcanilor de Vest.

- Romania in Schengen: Comisia Europeana invita Consiliul sa ia fara intarziere deciziile necesare intrarii noastre in acest spațiu Romania in Schengen: Comisia Europeana invita Consiliul sa ia fara intarziere deciziile necesare intrarii noastre in acest spațiu Comisia invita Consiliul sa ia fara intarziere…

- Ambasada Suediei la București a transmis intr-un raspuns pentru „Adevarul” ca Guvernul suedez considera ca Romania indeplinește condițiile de aderare, explicand ca in prezent se poarta discuții intre Executiv și partidele care se opun.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca Romania va intra negreșit in Schengen. Social - democratul e de parere ca orice europarlamentar care nu susține intrarea Romaniei in Schengen comite o tradare de țara. "E un moment, cred ca a fost toata lumea invitata, e un moment in care cu toții trebuie…