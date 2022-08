Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 14,96% in luna iulie a acestui an, de la 15,1% in iunie, in conditiile in care preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 16,59%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 16,05%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,33%, conform

- Rata anuala a inflației a scazut in luna iulie la 14,96% de la 15,1% in iunie, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare au inregistrat o creștere de preț de 16,59%, alimentele s-au scumpit cu 16,05%, iar serviciile au consemnat o majorare de 8,33%,…

- Conform estimarilor bancii centrale, inflatia va atinge un nivel maxim de 18,8% in primul trimestru al anului 2023. Cele mai recente date al biroului national de statistica au aratat pentru luna iunie o inflatie de 15,5%, cea mai ridicata din ultimii 25 de ani. Daca guvernul nu va reusi sa construiasca…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.

- Rata inflatiei a urcat la 14,5% in luna mai 2022, de la 13,76% in aprilie, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica ( INS ). Rata anuala a inflatiei a urcat in luna mai la 14,5%, dupa ce marfurile nealimentare s-au scumpit cu 17,8%, alimentele cu 14,2%, iar serviciile cu…

- Restaurantele din Grecia urmaresc cu atentie impactul posibil daunator al inflatiei, scos in evidenta pe deplin de pretul la souvlaki, o gustare populara atat in randul localnicilor cat si al turistilor, care a crescut in medie cu 30%, cu mult peste inflatia de 10%, aflata la randul ei la un maxim al…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro si-a continuat cresterea in luna mai, ajungand la un maxim istoric de 8,1%, in conditiile in care razboiul din Ucraina a provocat o explozie a preturilor la energie si alimente, transmite AFP. Potrivit unei estimari preliminare publicate marti de Eurostat, rata anuala…

- In ultima perioada se discuta foarte mult despre cresterea preturilor si reducerea puterii de cumparare, dar mai putin despre solutii si masurile ce ar trebui adoptate de autoritati. Preturile de consum au crescut in Romania sin aprilie?t cu 3,7- comparativ cu luna martie 2022, astfel rata anuala a…