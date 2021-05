Reporteri fara Frontiere (RSF) a sesizat duminica Curtea Penala Internationala (CPI) dupa atacurile israeliene asupra cladirii ce gazduia birouri mass-media in Fasia din Gaza, considerand ca acestea pot fi "crime de razboi", informeaza AFP.



"In ultima saptamana, birourile a 23 de mass-media locale si internationale au fost distruse de atacuri israeliene aeriene tintite", a declarat RSF in sesizarea sa, aceste bombardamentele vizand birouri de presa palestiniene si straine.



"RSF considera ca tintirea voluntara a mass-media si distrugerea totala si intentionata a echipamentelor…