Reporter Al Jazeera, surprins în direct de o rachetă trasă de aviația israeliană. Momentul exploziei – Video Israelul a declarat stare de razboi dupa ce mișcarea islamista a lansat operațiunea „Potopul Al-Aqsa”: luptele, care sunt inca in desfașurare, au loc pe teritoriul israelian și cateva sute de rachete au fost lansate din Gaza. Ploaie de rachete trase de Hamas A fost un atac coordonat la sol și in aer, la o scara fara precedent. O ploaie de rachete (5.000 conform Hamas, 2.500 conform armatei israeliene) a cazut pe teritoriul israelian in primele ore ale zilei de sambata, 7 octombrie, in timp ce armata israeliana a raportat infiltrarea unui „numar necunoscut de teroriști” din Fașia Gaza. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

