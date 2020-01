Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali au adoptat, joi, in timpul sedintei in plen, reintroducerea taxei speciala de promovare a turismului in municipiul Tulcea, dupa ce timp de aproape trei ani aceasta a fost suspendata. Taxa care intra in vigoare din aceasta luna se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% la venitul din…

- Astazi, debuteaza inițiativa 2469_Delta Dunarii, un proiect conceput pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la poluarea cu plastic din Delta Dunarii și pentru a incuraja un comportament responsabil fața de consumul de plastic. Autorii acestei inițiative civice sunt Alexandra Anghelache…

- Deschiderea partiei din Durau, incepand cu data de 30 decembrie, a animat intreaga stațiune. Cei mai mulți turiști au venit in week-end, astfel ca ieri și mai ales astazi – de Sfantul Ioan și in prima zi a Craciunului pe stil vechi -, partia a fost plina atat in sectorul de schi, cat și in cel de sanii.…

- RESITA – Calvarul locuitorilor din cartierul Driglovat s-a incheiat inaintea sarbatorilor de iarna si oamenii pot circula fara a mai fi nevoiti sa faca turism off-road prin Doman. Ieri, 22 decembrie, s-a redeschis drumul de acces spre pitorescul cartier resitean, dupa ce timp de trei saptamani oamenii…

- Intre a vizita un oras cosmopolit si a merge intr-o excursie de o zi in Delta Dunarii, tot mai multi romani si turisti straini opteaza pentru a doua varianta. Mai mult, tendinta a evoluat atat de mult incat un singur pachet turistic in Delta Dunarii acopera o varietate de activitati fun si interesante…

- Delta Dunarii este destinația preferata a turiștilor pasionați de pescuit, fotografii și drumeții in natura. Aceasta lume-miracol ocupa locul trei mondial ca importanța ecologica, dupa locuri precum Marea Bariera de Corali și Insulele Galapagos.Prețuri accesibile lavacanțele in Delta DunariiOescapada…

- Delta Dunarii este o destinație spectaculoasa tot anul, insa primavara este, de departe, cea mai buna perioada sa o explorezi. Inca din aprilie poți fi martorul ritualurilor de imperechere ale pasarilor abia intoarse din țarile calde, inverzesc zalogii și salciile, iar pe luciul apei apar primii boboci…

- Presedintele Asociatiei Patronatului in Turismul din Delta Dunarii (APTDD), Daniel Ilusca, sustine ca Delta a ratat mecanismul financiar Investitii Teritorial-Integrate Delta Dunarii (ITI-DD) si ca acesta ar fi trebuit sa sustina realizarea mai multor obiective in Rezervatie necesare inclusiv activitatii…