- Mai multe echipe din Bihor, Satu Mare, dar si din Ungaria s-au intrecut sambata la gatit cele mai gustoase preparate din porc, cu ocazia Festivalului-concurs "D'ale porcului", menit sa promoveze traditiile culinare populare. Vizitatorii au avut de ales intre carnati, caltabos, toros, sarmale, clatite…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 12,00, de 15,82%, potrivit site-ului Biroului Electoral Central (BEC). Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, pana la ora 12,00, a fost de 2.882.075, dintre care 1.724.928 in…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Satu – Mare, informeaza ca in data de 08.11.2019, au fost stinse inca : 21 focare de Pesta Porcina Africana din localitațile Bercu Nou, Porumbești, Mesteacan, Halmeu, Cidreag, și ValeaSeaca. De la inceputul anului in județul Satu Mare, au foststinse : 54 focare…

- La data de 3 noiembrie a.c., in jurul orei 03.30, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au fost sesizați prin apelul de urgența 112, de catre un satmarean, cu privire la faptul ca in Piața Libertații, din municipiul Satu Mare, a avut loc un eveniment rutier soldat cu…

- Candidatul independent la prezidentiale, Mircea Diaconu, sustinut de ALDE, Pro Romania si Partidul Neoliberal, a declarat marti, la Satu Mare, ca "habar nu are" despre sansele de a castiga Presedintia si nici nu se gandeste la asta, el propunandu-si ca in campanie sa le explice romanilor anumite…

- O femeie in varsta de 51 de ani din judetul Satu Mare, care a nascut 21 de copii, a ajuns in cea mai grea perioada a vietii sale, dupa ce i-a murit concubinul, iar tot ce isi doreste in prezent este o soba pentru a-si putea incalzi locuinta la iarna. Piroska locuieste in cartierul de romi…

- Copiii și parinții satmareni sunt invitați la jocuri, cantece și ghidușii care, printre altele, ii vor provoca sa raspunda la o frumoasa intrebare esențiala: „TU AI INIMIOARA?” In aceasta toamna, Ella Bella pornește intr-o noua aventura-spectacol, aventura care va incepe la Satu Mare in data de 3 octombrie…

- Vasile Seicaru, Ducu Bertzi si Victor Socaciu au explicat, in exclusivitate pentru DC NEWS, cum au ajuns sa formeze un trio pe scenele din toata tara, in conditiile in care in ultimii ani cei trei au fost mai cunoscuti pentru carierele solo.