- Razboiul Rusiei declanșat in Ucraina - IMPACT devastator asupra economiilor din Europa Razboiul din Ucraina a redus ritmul de crestere economica si a impulsionat semnificativ inflatia in Europa, sustine Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri. Efectele negative nu se termina, ci continua…

- In Romania, o familie din cinci nu reușește sa iși achite la timp facturile la utilitați. Adevarul dureros este confirmat de Institutul Național de Statistica. Potrivit datelor, cei mai mulți amana sa achite intreținerea, și factura la curent. In plus, 21% dintre conaționali nu iși permit sa manance…

- Avand in vedere miscarile deja demarate in Europa pe subiectul impozitarii suplimentare a profitului bancilor, posibilitatea ca o taxa asemanatoare sa fie introdusa si in Romania incepe sa se contureze. Totuși, nu toate statele membre UE merg pe linia unei impozitari suplimementare a bancilor.Guvernele…

- Livratorii din Asia au impanzit piața din Romania, dar duc o viața foarte grea. Aceștia lucreaza peste 10 ore pe zi și caștiga 2.000 de lei pe luna.In Romania sunt aproape 2.000 de muncitori straini lucreaza ca livratori sau curieri, dintr-un total de 27.000 de curieri, arata Inspecția Muncii. Datele…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, sambata, dupa o ședința a Partidului Social Democrat, ca exista o propunere legislativa in Parlament care, dupa ce va fi adoptata, va interzice jocurile de noroc de tip ”pacanele”. autor CRISTIAN MATEI Astfel, salile de jocuri cu pacanele ”vor fi eliminate din toate…

- Pietele bursiere europene s-au retras marti, in timp ce investitorii s-au pregatit pentru date semnificative privind inflatia care urmeaza saptamana aceasta si au reactionat la un anunt soc privind impozitarea bancilor din Italia, transmite CNBC, informeaza News.ro.Citește și: Cutremur in Europa:…

- In Romania și in Europa temperaturile sunt cu adevarat sufocante. 44 de grade Celsius la umbra s-au inregistrat in anumite localitați. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca in urmatoarele doua zile temperaturile se vor mai domoli și vom avea ”doar” 35-38 de grade.In ceea ce privește momentul…

