- Medicii bulgari vor masuri dure pentru pacienții neimunizați impotriva coronavirusului. Asociația Spitalelor din Bulgaria a lansat o dezbatere in care cere, practic, ca bolnavii de COVD-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii. Reprezentanții asociației susțin ca numarul tot mai mare…

- Primii pacienți cu forme grave de COVID-19 vor fi primiți, miercuri, la Secția ATI a Spitalul Modular de la Lețcani, dupa ce au fost operaționalizate 24 de paturi. MApN a anunțat ca șase pacienți erau așteptați sa soseasca in aceasta unitate medicala, incepand cu ora 15.30. “Pentru susținerea acestui…

- MApN pune, in premiera, la dispoziția Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABIF), cinci ambulanțe de tip B. Alte mașini sunt aduse din țara de la inspectoratele județene pentru situații de urgența, in condițiile creșterii alarmante a numarului de infectari. “Incepand de marți, 12 octombrie, Ministerul…

- Deși recomadarea data de Organizația Mondiala a Sanatații cu privire la alimentația celor infectați cu Covid-19 spune ca in aceasta perioada oamenii ar trebui sa consume zilnic o varietate de alimente proaspete, neprocesate, pentru a aduce un aport de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți de care…

- Romania is being gripped by a devastating wave of Covid-19 cases and deaths, leading the government to suspend non-emergency surgeries and activate the EU Civil Protection Mechanism for a Covid-19 drug and potentially more oxygenators, according to Politico. The head of the country’s Emergency Situations…

- Toti pacientii de la spitalele “Malaxa” si “Sfantul Ioan” vor fi externati, joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus, dupa ce s-a decis ca cele doua unitați sanitare sa fie exclusiv COVID. La doar cateva luni distanța de situația incredibila in care au fost puși pacienții, scoși in miez de noapte,…

- Romania has the second-lowest vaccination rate in the European Union (EU) and is bracing for a fourth wave of the pandemic that looks set to overwhelm hospitals where medical staff are already stretched thin, according to Reuters. The EU has fully vaccinated 72% of its adult population and Romania…

- Doi barbați din din municipiul Drobeta-Turnu Severin, angajați ai unei instituții publice, ar fi accesat, fara drept, o aplicație informatica și au generat 96 de adeverințe de vaccinare false, care atesta, in mod nereal, ca persoanele care au primit adeverințele au fost imunizate impotriva Covid-19.…