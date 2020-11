Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost surprins fara masca, vineri, in timp ce oficia o slujba de inmormantare intr-o biserica din județul Constanța. Alaturi de arhiepiscop se afla și un sobor de preoți, iar niciunul dintre aceștia nu poarta masca sanitara. In interiorul lacașului de cult se…

- Biserica Ortodoxa Romana reacționeaza dupa ce IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a sfidat, miercuri, restricțiile, organizand o slujba religioasa cu sute de persoane in Constanța care este in carantina. De asemenea, arhiepiscopul Tomisului i-a indemnat pe credincioși sa vina la pelerinajul de Sfantul…

- Poliția și Jandarmeria Constanța au susținut, joi, o conferința de presa in care au transmis un punct de vedere comun in urma sfidarilor ale IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, in timpul carantinei. Autoritațile au transmis ca vor trimite echipaje mixte in zona Manastirii Sfantului Andrei, acolo…

- In timp ce magistratii constanteni cererea intentata de Arhiepiscopia Tomisului impotriva autoritatilor locale, prin care s-a cerut sa fie permisa organizarea pelerinajului de Sfantul Andrei, Inalt Prea Sfintitul Teodosie a organizat o slujba intr-o biserica din Constanta. Rand pe rand, enoriasii au…

- IPS Teodosie a relatat un episod incredibil petrecut miercuri dimineața, la Constanța, unde polițiștii au intrat intr-o biserica in care slujea și i-a scos cu forța pe credincioși pentru ca nu purtau masca și nu respectau distanța sociala. Arhiepiscopul Tomisului acuza autoritațile și Guvernul Ludovic…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, le-a spus oamenilor sa-și faca declarații pe proprie raspundere pentru ca-i așteapta la Pestera Sfantului Andrei, din comuna Ioan Corvin, judetul Constanta, potrivit Ziua Constanța. Reacția vine dupa ce tribunalul Constanta a respins cererea depusa…

- Zeci de oameni au participat, marți, la un protest spontan, in fața Judecatoriei Constanța, manifestanții solicitand suspendarea hotararii CJSU privind carantina și permiterea realizarii pelerinajului la Peștera Sfantului Andrei. Polițiștii au dat mai multe amenzi. Constanțenii au participat la un protest…

- A fost scandal azi-noapte la Iasi, in fata Catedralei Mitropolitane din Iași. Oamenii s-au certat cu jandarmii, care nu i-au lasat sa intre in biserica sa se roage la moastele sfinte. Pelerinii s-au plans ca au venit degeaba de la sute de kilometri distanța si le-au cerut jandarmilor sa le arate legea…