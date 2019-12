Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 20 noiembrie, se vor inchide santierele de pe DN 73 din zona Rasnov - Bran. Lucrarile au un stadiu de realizare de 85%! Lucrarile de modernizare a DN 73 pe tronsonul dintre Rasnov si Bran au avansat in ultima vreme, astfel ca santierele vor fi inchise pana cand iarna isi va intra…

- Anul viitor se va lucra in zona montana si se va turna stratul final de asfalt! Segmentul din judetul Brasov al DN 73 va mai fi in santier pana in data de 15 noiembrie 2019, a anuntat marti directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, Horia Stancu. Acesta a spus ca, spre…

- 70 de piloți inscriși pana acum la Trofeul Campulung Muscel. Aproximativ 70 de piloți s-au inscris pana acum la Trofeul Campulung la Viteza in Coasta, ajuns la cea de a opta ediție! Cele mai importante nume din circuitul național de Viteza in Coasta se vor confrunta in acest weekend la Campulung, intr-o…

- Lucrarile de asfaltare a sectorului Predeal – Rasnov din DN 73A, incepute la mijlocul lunii iulie, au fost finalizate zilele trecute, spun reprezentanții Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. In aceasta perioada se realizeaza trasarea marcajelor, lucrarea urmand sa se incheie la sfarsitul…

- Participantii la Turul Ciclist al Romaniei vor tranzita joi judetul Covasna, indreptandu-se dinspre Brasov spre judetul Vrancea, iar pentru buna desfasurare a acestui eveniment sportiv vor fi instituite restrictii de circulatie pe mai multe drumuri publice, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie…

- Participantii la Turul Ciclist al Romaniei vor tranzita joi judetul Covasna, indreptandu-se dinspre Brasov spre judetul Vrancea, iar pentru buna desfasurare a acestui eveniment sportiv vor fi instituite restrictii de circulatie pe mai multe drumuri publice,

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov a anuntat, miercuri, restrictionarea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri nationale din judetul Mures, precum si pe o portiune din judetul Sibiu, pentru desfasurarea etapei I-a a "Turului Ciclist al Romaniei". Dupa plecarea din…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov a anuntat, miercuri, restrictionarea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri nationale din judetul Mures, precum si pe o portiune din judetul Sibiu, pentru desfasurarea etapei I-a a "Turului Ciclist al Romaniei", potrivit Agerpres. Dupa plecarea…