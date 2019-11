Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Festivalului-concurs "D'ale porcului", ce va avea loc la Oradea in perioada 30 noiembrie-1 Decembrie, au anuntat luni incercarea de a prepara cel mai lung mititel din lume, de 200 de metri, care se doreste a fi un nou record mondial dupa cel realizat anul trecut - cel mai lung caltabos…

- Organizatorii Festivalului-concurs "D'ale porcului", ce va avea loc la Oradea in perioada 30 noiembrie-1 Decembrie, au anuntat luni incercarea de a prepara cel mai lung mititel din lume, de 200 de metri, care se doreste a fi un nou record mondial dupa cel realizat anul trecut - cel mai lung caltabos…

- Echipa Festivalului „D’ale porcului” intentioneaza sa stabileasca recordul „Cel mai mare mititel”, in cadrul festivalului care va avea loc in 30 noiembrie si 1 decembrie, in parcarea de la Era Park. „D’ale porcului”, de Sfantul Andrei și de Ziua Nationala Dupa doborarea recordului mondial…

- Zilele Culturii Coreene vor debuta vineri, in Capitala, cu aceasta ocazie avand loc degustari de produse traditionale, ateliere, expozitii si proiectii de film. Evenimentul se desfasoara pana pe 28 noiembrie. Potrivit Ambasadei Republicii Coreea, seria de manifestari incepe cu cea de-a patra editie…

- Degustari de produse traditionale, ateliere, expozitii si proiectii de film se numara printre evenimentele ce vor avea loc la Zilele Culturii Coreene, intre 1 si 28 noiembrie. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Coreea, transmis AGERPRES, seria de manifestari incepe cu cea de-a patra editie…

- Targul va avea loc sambata, 21 septembrie, intre orele 11:00 – 20:00, in incinta Crișul Shopping Center, in sala multifuncționala a hub-ului gestionat de Fundația Comunitara Oradea, la etajul I (situata langa lifturile dinspre intrarea laterala). Vizitatorii targului vor putea achiziționa…

- Pompierii maramureseni s-au clasat pe locuri fruntase la cea de-a VII-a editie a concursului international scari, organizat de I.S.U. Satu Mare, cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania. La competitie au participat 60 de pompieri din judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Sibiu, Satu…

- In perioada 31 august – 1 septembrie 2019 a avut loc la Chișcau, in județul Bihor, concursul internațional de șah care a marcat finalul taberei de șah incepute in data de 25 august, la care au participat un numar total de 50 de copii, dintre care 25 din Satu Mare și 25 din Nyiregyhaza (Ungaria). […]