- Shayon Adam Harrison, londonezul de la Poli Iași, a marturisit intr-un interviu pentru cititorii Libertatea ca a fost șocat de vestea morții reginei, „alaturi de care m-am nascut și am crescut cu toții”, susținand ca el și conaționalii sai sunt tematori fața de viitor. O comparație a unui tanar de 25…

- Anunțul privind moartea reginei Elisabeta a II-a a adunat joi seara sute de britanici indoliați in fata Palatului Buckingham. Oamenii s-au strans pentru a-i aduce un omagiu ”preaiubitei” regine, cantand imnul național, transmite BBC. Marea Britanie e in doliu dupa ce regina Elisabeta a II-a, cel mai…

- Liz Truss, noul premier al Marii Britanii, a ieșit la scurt timp dupa anunțul decesului reginei Elisabeta a II-a și i-a adus un omagiu. Liz Truss a adus un omagiu emoționant Majestații Sale in aceasta seara – spunand ca este „stanca pe care a fost construita Marea Britanie moderna”. Noul premier a trecut…

- UPDATE Biroul premierului Marii Birtanii transmite ca Liz Truss nu are in plan sa viziteze Scoația, declarațiile fiind facute in contextul privind starea de sanatate a reginei Elisabeta a II-a. Mesajul vine dupa ce toata familia Reginei s-a adunat la pala

- Medicii sunt ingrijorati de starea de sanatate a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii si au recomandat ca aceasta sa ramana sub supraveghere medicala, a anuntat joi Palatul Buckingham – informeaza Reuters. Regina, cea mai longeviva suverana a Marii Britanii si cel mai batran monarh din lume, sufera…

- Castelul Sandringham, una din proprietațile reginei Elisabeta a II-a, se afla in centrul unui scandal dupa acuzații de abuz asupra animalelor salbatice. Ce se intampla la castelul Sandringham? Acest refugiu din Norfolk, una dintre puținele proprietați private ale reginei Angliei, unde familia Windsor…