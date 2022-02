Replica zilei de la un refugiat ucrainean: „Dacă NATO nu vine la noi, ne ducem noi în NATO!” Peste 1.000 de refugiați au ajuns pana acum in țara noastra cu bacul, prin punctul de frontiera care face legatura intre satul Orlovka, regiunea Odesa și orașul Isaccea, județul Tulcea. Traversand Dunarea, ucrainenii lasa in urma rude pe care spera sa le poata strange din nou in brațe, cautand adapost cat mai departe de teroarea declanșata de Putin.Din trei in trei ore, zi și noapte, bacul aduce pe malul romanesc al Dunarii aproximativ 100 de refugiați, majoritatea femei și copii. Cu bagajele in spate, in timp ce mulți dintre cei dragi au fost obligați sa ia arma in mana, ingroziți de ce li se… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

