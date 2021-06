Stiri pe aceeasi tema

- Un adevarat focar de infecție a fost descoperit de polițiștii locali intr-un imobil din Livada Poștei, centrul Brașovului, folosit de oamenii strazii. Aici au fost depozitate deșeuri, vegetația era crescuta in mod necontrolat și invadasera șobolanii. Primaria Brașov, condusa de Allen Coliban,…

- Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sanatații care va face posibila revenirea la școala a tuturor copiilor va fi publicat in aceasta seara in Monitorul Oficial, a dat asigurari ministrul Educației, Sorin Cimpeanu intr-un interviu pentru Digi24. Cu toate acestea, ministrul Educației a insistat…

- “Referința e ziua de vineri pentru toata saptamana urmatoare”, a precizat Sorin Cimpeanu, citat de Edupedu.ro , dupa ce Capitala și județul Cluj au trecut sub pragul de 1,5 cazuri de COVID la mie.Potrivit ministrului, “regula din ordinul comun spune ca școlile funcționeaza dupa scenarii raportate la…

- Rata de incidența a infectarilor a scazut sub 3,5 la mia de locuitori in București, ceea ce inseamna ridicarea restricțiilor de weekend privind deplasarile și programul magazinelor. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca a convocat deja Comitetul de urgența pentru a se analiza situația.

- In continuare se fac evacuari la Spitalul Foișor din Capitala. Opt pacienți de la Spitalul de Ortopedie așteptau sambata dimineata sa fie evacuați. Ultimii opt pacienti ortopedici sunt evacuati sambata dimineata din Spitalul Foisor, conform news.ro. Conform protocoalelor, urmeaza sa fie validate si…

- Tensiuni la poarta Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor din București Foto: Nicu Popescu Sunt tensiuni și la aceasta ora la poarta Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor din București, ai caror pacienti sunt fie externați sau trimiși acasa și vor fi reprogramati pentru operații pentru ca nu reprezentau…

- Centrul are 31 angajati acum. ”Mercedes-Benz Romania anunta deschiderea noului centru logistic din Dragomiresti-Vale. Creat pentru a deservi punctele de service autorizate din Romania, acoperind astfel toate cerintele clientilor diviziilor Mercedes-Benz (Passenger Cars, Vans, Trucks & Buses) si smart,…

- Comitetul Municipal Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) are, sambata la pranz, o sedinta privind noile restrictii care vor fi aplicate de duminica. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca in privinta Bucurestiului nu se va modifica nimic si ca regulile sunt cele prevazute in ordinele…