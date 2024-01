Stiri pe aceeasi tema

- In spiritul sarbatoririi Zilei Naționale a Culturii, Muzeul Național al Banatului (MNaB) anunța integrarea Punctului Muzeal de la Parța in programul educațional școlar. Astfel, primul eveniment va avea loc in data de 15 ianuarie, la ora 13:00. Acest pas semnificativ faciliteaza vizitele organizate pentru…

- Muzeul Național al Banatului sarbatorește Ziua Naționala a Culturii inaugurand Punctul Muzeal de la Parța (județul Timiș). Avand in vedere ca nu pot fi scoase posturi posturi la concurs, muzeul urmeaza sa fie deschis pentru vizitele organizate pentru grupuri de elevi.

- 15 ianuarie, Ziua Naționala a Culturii, va fi sarbatorita prin greva la nivel național de catre angajații instituțiilor de cultura. Excepție vor face angajații Muzeului Național al Banatului, care se vor deplasa la Parța sa faca inaugurarea Punctului muzeal din localitate, care va gazdui primul eveniment…

- Muzeul Național al Banatului (MNaB) a anunțat integrarea Punctului Muzeal de la Parța in programul educațional școlar, acțiune care are loc in spiritul sarbatoririi Zilei Naționale a Culturii. Astfel, primul eveniment va avea loc in data de 15 ianuarie, la ora 13. Acest pas semnificativ faciliteaza…

- Magia sarbatorilor de iarna este perceputa diferit de fiecare dintre noi, astfel ca la Iulius Mall ne-am propus sa cream o lume magica, unde toți membrii familiei, indiferent de generație, vor pași intr-un taram fermecat.

- Ambasadorul Romaniei la Chișinau, Cristian-Leon Țurcanu, a menționat in discursul rostit la recepția prilejuita de Ziua Naționala a Romaniei, ca Romania a fost, este și va ramane mereu alaturi de R. Moldova, transmite Radio Chișinau. „Cu puțin timp in urma, la Balți, un tanar student m-a intrebat…

- Conform celui mai recent raport realizat de Institutul European de Gen (EIGE), Romania se afla pe ultimul loc in ceea ce privește egalitatea de gen și pe penultimul loc la numarul de femei cu putere in politica. Centrul Filia a inițiat o scrisoare deschisa, semnata de 55 de organizații neguvernamentale…