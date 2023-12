Stiri pe aceeasi tema

- Israelul respinge „cu dezgust” acuzatiile de „acte de genocid” in razboiul din Gaza lansate impotriva sa de Africa de Sud in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ), a transmis vineri Ministerul israelian al Afacerilor Externe

- Africa de Sud acuza Israelul in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de comiterea unor „acte de genocid impotriva poporului palestinian din Gaza”, a anuntat vineri jurisdictia, principalul organism judiciar al Natiunilor Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul israelian de Externe…

- Politia germana a efectuat joi o vasta operatiune in cadrul careia au avut loc 54 de perchezitii in sapte regiuni, vizand o asociatie islamista suspectata ca sprijina gruparea siita libaneza Hezbollah, a anuntat joi Ministerul de Interne german, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Intr-un moment in…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a cerut sambata, la Riad, tarilor musulmane sa califice armata israeliana drept "organizatie terorista", din cauza operatiunii in Fasia Gaza, informeaza France Presse si Reuters.

- Relația dintre Israel și Indonezia este tensionata din cauza unui spital din Gaza, inființat de indonezieni, despre care israelienii susțin ca este folosit ca refugiu de luptatorii Hamas. Indonezienii resping acuzațiile, potrivit Reuters.Ministerul indonezian de Externe a declarat marți ca scopul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri ca organizatia islamista palestiniana Hamas, care a lansat un atac impotriva Israelului pe 7 octombrie si a ucis peste 1.400 de oameni, „nu este o organizatie terorista”, ci un „grup de luptatori pentru eliberare”, noteaza EFE, preluata…

- Razboi Israel – Hamas. Bombardamentele continua deopotriva in Israel și in Gaza. Autoritatile din Ierusalim au ordonat declansarea unei vanatori si mai acerbe a teroristilor Hamas care au ramas ascunși in teritoriile pe care Israelul le administreaza. Intre timp, Ministerul roman al Afacerilor Externe…