Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Scoției, Nicola Sturgeon, a fost arestat, dupa ce și soțul acesteia a fost saltat: Ce acuzații le aduc anchetatorii. Fostul prim-ministru Nicola Sturgeon a fost arestata in legatura cu ancheta in curs de desfașurare privind finanțarea și finanțele SNP, conform bb.com. CITESTE…

- Senatorul Vlad Pufu, la Realitatea Plus: `Școala romaneasca nu-și mai permite sa piarda nici o zi`O decizie in privința grevei generale din educație, declanșata pe 22 mai, ar putea fi luata in aceasta seara. Reprezentanții sindicatelor din invațamant sunt așteptați sa transmita ce au hotarat angajații…

- La 2 mai, UE a stabilit restrictii privind vanzarile de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene in cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – pentru a diminua oferta excedentara de cereale in aceste tari, dar a permis in acelasi timp tranzitul prin aceste state…

- Ucraina a adancit deja de la 3,9 metri la 6,5 metri acest canal navigabil pentru a-si putea spori exporturile din porturile sale fluviale, dupa invazia rusa care i-a blocat porturile de la Marea Neagra si numai un volum limitat de cereale a fost expediat prin aceste porturi in urma acordului cu Rusia…

- Pe 1 iunie, in Duma de Stat a Rusiei vor avea loc dezbateri pe tema denunțarii Tratatului semnat de Rusia cu Ucraina, in 2003, care prevede cooperarea in Marea Azov si Stramtoarea Kerci.In luna februarie, Rada Suprema a Ucrainei a denunțat toate acordurile si tratatele de cooperare cu Rusia care…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca sustine impozitarea progresiva, insa a adaugat ca in Romania nu poate fi introdusa aceasta masura pana cand Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu va fi complet digitalizata. „Pana cand ANAF-ul nu va fi digitalizat, nu sunt unul dintre…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a cerut ministerului condus de Bogdan Aurescu, care aparține PNL, „sa inceapa negocierile” pentru ca Romania sa aplice „modelul polonez privind exporturile de cereale ucrainene catre UE”, dupa pierderile cauzate fermierilor romani de afluxul de cereale din Ucraina„PSD…

- Noul ministru al Agriculturii din Polonia, Robert Telus, a anunțat vineri, 7 aprilie, ca importurile de cereale ucrainene in țara sa vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra preturilor, deși tranzitul va fi inca permis, informeaza Agerpres care preia Reuters. Telus a preluat functia joi,…