Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman al Apararii Naționale, in cooperare cu Ministerul roman al Afacerilor Externe, au facilitat repatrierea unui militar al Republicii Moldova, care face parte din Misiunea UE de Instruire in Mali, informeaza Ambasada Romaniei la Chisinau.

- Ministerul Apararii Nationale, in cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, a facilitat repatrierea vineri, 17 aprilie, a unui militar al Republicii Moldova care face parte din Misiunea UE de Instruire in Mali. Revenirea in siguranta a acestuia, alaturi de colegi romani care au asigurat prima rotatie…

- Ministerul Apararii Nationale, in cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, a facilitat, vineri, repatrierea unui militar al Republicii Moldova, care face parte din Misiunea UE de Instruire in Mali. Potrivit unui comunicat al MApN, revenirea in siguranta a acestuia, alaturi de colegi romani care au…

- Ministerul de Externe informeaza ca astazi Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat graficul curselor aeriene pentru repatrierea cetațenilor Republicii Moldova cu urmatoarele destinații: Pentru perioada 20 - 26 aprilie 2020: LONDRA – CHIȘINAU PARIS – CHIȘINAU NISA – CHIȘINAU MILANO – CHIȘINAU…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca, ieri, 52 de cetațeni romani, angajați pe durata determinata ai unor companii care desfașurau activitați in regiunea Kurdistan, Republica Irak, au revenit in tara. Repatrierea a fost asigurata cu o cursa aeriana, tip charter, operata de o companie privata.…

- 56 de romani izolați in Dubai aufost repatriați sambata, grație eforturilor MinisteruluiAfacerilor Externe, care a facilitat ajungerea in țara a acestora,cu o cursa charter a unei companii private. Alți 52 de compatrioțiau ajuns vineri in Romania cu o alta cursa, din Irak, se arataintr-un comunicat…

- Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus in Romania a ajuns la 123, sambata seara. Printre pacienții noi se numara o femeie din Constanța, infectata de senatorul Vergil Chițac, un asistent medical de la Spitalul Gerota și un inginer de la ADP sector 4. Aceștia din urma care fac parte din cercul…

- Tunul de lemn este o producție Moldova-Film, realizata la apusul Imperiului Sovietic. Filmul prezinta povestea unui batrân, liniștea caruia a fost tulburata de apariția unui avion nemțesc care le-a ucis pe rând gainile, apoi oaia. Batrânul gasește un tun pe care îl aduce…