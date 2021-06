Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 360 de posturi dintr-un total de 1.150 vor fi eliminate din organigrama Primariei Arad, ceea ce ar duce la o economie anuala de 10 milioane de lei prin neplata unor salarii, informeaza Agerpres. Concret, pana in toamna iși vor pierde locul de munca 123 de persoane, pentru ca restul posturilor…

- Timișoara va avea gradinar șef, manageri de cartiere, o direcție de calitate a vieții și un birou de transparența. Totul face parte dintr-un proiect mult așteptat, de reorganizare a primariei. Dominic Fritz a prezentat public noua organigrama.

- Dupa ce a stat luni bune in laboratorul in care au lucrat specialiștii noii administrații a Timișoarei, primarul Dominic Fritz a facut public marele secret, noua organigrama! Schimbarile sunt masive, in primul rand pur organizatorice, iar la taiat posturi dispar 80, multe dintre acestea, neocupate in…

- Despre noua Organigrama a Primariei Timișoara, Dominic Fritz spune ca este rezultatul unui proces foarte anevoios in ultimele luni și a unei analize menita sa releve de ce lucrurile nu funcționeaza așa cum ar trebui. „Va prezint astazi o organigrama ambițioasa, vrem sa deschidem Primaria Timișoara catre…

- Artiștii Filarmonicii din Arad au protestat cantand pe treptele instituției Foto: Arhiva. Artiștii Filarmonicii din Arad au protestat într-un mod inedit. Ei au cântat pe treptele instituției, în speranța ca autoritațile vor gasi modalitați de a salva filarmonica, care este la un…

- Un numar de 20 de posturi dispar de pe lista angajaților din Consiliul Județean Timiș, ca urmare a stabilirii și implementarii noii organigrame a instituției. In fapt, este vorba de mai multe posturi, o parte dintre vechile funcții au fost desființate, altele au fost inființate, iar o serie de Direcții…