Reorganizare de activitate la Șantierul Naval Damen Mangalia. Se restructureaza sute de posturi Reorganizare de activitate la Santierul Naval Damen MangaliaAdunarea Generala a Actionarilor a aprobat in cursul sedintei de astazi reorganizarea Santierului Naval Damen Mangalia, un plan anuntat in urma cu un an. Aceasta reorganizare inseamna restructurarea a 228 de posturi.Reorganizarea activitatii este consecinta directa a faptului ca Damen trebuie sa se adapteze la situatia economica din sectoarele maritime mondiale. Din cauza scaderii cererii din sectoarele offshore si a concurentei crescut ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu spune ca vrea ca reorganizarea administrativa din Romania sa se faca in mod natural, prin investiții și dezvoltarea armonioasa a zonelor cu mari aglomerații urbane. "Aș vrea sa o facem cumva sa se faca natural. Daca venim și investim intr-o zona, sa se uneasca mai multe…

- Anunțul ministrului Dezvoltarii vine dupa ce termenul-limita dat de premier pentru reforma din ministere se apropie. Florin Cițu le-a cerut din nou, imperativ, membrilor Guvernului sa faca ordine in ministere , adica „reforme in propria ograda”, la sfarșitul lunii mai, daca vor sa mai ramana in funcție.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat ca in urma procesului de reorganizare avut in vedere la nivelul MDLPA din 920 de posturi vor ramane 855, dintre care 20 vor fi destinate pentru Directia nou infiintata pentru implementarea PNRR. "Am venit…

- Guvernul a adoptat joi propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii, un document strategic pentru guvernarea digitala și managementul serviciilor publice electronice la nivelul administrației, anunța...

- Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii, un document strategic pentru guvernarea digitala și managementul serviciilor publice electronice la nivelul administrației, a fost adoptata de Guvernul Romaniei in ședința de astazi, 3 iunie 2021. ”Dorim sa ducem administrația publica in viitor,…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat ca punerea in consultare publica a proiectului de reorganizare a institutiei, demers prin care vor fi taiate zeci de posturi vacante, dar si posturi politice de conducere, adica doua functii de subsecretar de stat.

- Agentii economici ofera 18.558 locuri de munca la nivel national, mare parte pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale si profesionale, reiese din evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind…

- Incepand de azi 10 mai, la cele trei posturi de radio se aud spoturile prin care romanii sunt indemnați sa mearga sa se vaccineze, pentru a putea reveni cat mai repede la normalitate. Alaturi de DJ-ii celor trei posturi radio se vor auzi mesajele artiștilor romani, cei pentru care pandemia a insemnat…