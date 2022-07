Miliardarul Bill Gates, cofondator al gigantului de tehnologie Microsoft, planuiește sa-și direcționeze toata averea catre Bill and Melinda Gates Foundation, fundația caritabila pe care a pornit-o alaturi de fosta sa soție, pentru ca in cele din urma sa „iasa” de pe lista celor mai bogați oameni ai planetei, noteaza BBC News. Al patrulea cel mai bogat om din lume a spus ca are „obligația” de a-și returna resursele societații. „Am obligația de a-mi returna resursele societații in moduri care au cel mai mare impact pentru reducerea suferinței și imbunatațirea vieților. Și sper ca și alții care…