Stiri pe aceeasi tema

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca, daca Rusia alege sa atace o națiune pașnica și nevinovata precum cea ucraineana, atunci Occidentul trebuie sa acționeze. Johnson a avertizat, totodata, asupra consecințelor posibilei escaladari a situației din Ucraina. Boris Johnson a avut un discurs…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. „In acest moment, sunt convins ca a luat decizia”, a spus Joe Biden, intr-o declaratie de presa sustinuta…

- Ministerul rus al Apararii a publicat miercuri, imagini video cu o coloana de tancuri si vehicule militare despre care afirma ca parasesc peninsula Crimeea pe un pod de cale ferata dupa incheierea exercitiilor militare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lider al PMP și fost ministru de Externe, Cristian Diaconescu, susține ca Vladimir Putin a pus Romania pe masa negocierilor, din cauza scutului antiracheta de la Deveselu. Diaconescu remarca faptul ca toți liderii țarilor din regiune au avut deja discuții cu Vladimir Putin, mai puțin Klaus Iohannis,…

- Ioana Chicet Macoveiciuc, zisa și cunoscuta ca prințesa urbana, s-a suparat pe ziariști, s-a suparat pe țara – a noastra, se-nțelege – s-a suparat pe lumea asta neomenoasa și fara obraz, prin mijlocul careia a facut Pronia sa se invarta. Pana acum. De fapt, na… Are și motiv. Orice… prințesa – despre…

- Un roman in varsta de 20 de ani a ajuns la penitenciarul Sollicciano din Florența, dupa ce s-a dat drept medic și a pipait o pacienta care dormea. Conform comunicatului dat de poliție, romanul a intrat noaptea – ca hoții, cum ar veni – in spitalul Careggi din Florența (Toscana). Avea chef de pipait.…

- Hugo Maradona, fratele lui Diego Maradona, a murit, marti, la varsta de 52 de ani. Acesta a suferit un atac de cord in timp ce se afla in locuinta sa din Monte di Procida, localitate din provincia Napoli, informeaza Gazzetta dello Sport, citata de news.ro. Hugo Maradona jucat la randul lui fotbal,…