Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de incaltaminte Clujana a iesit din insolventa dupa doi ani de la deschiderea procedurii, a anuntat, joi, administratorul judiciar CITR, care s-a ocupat de salvarea acestui brand cu o istorie de peste 100 de ani.

- In doar doi ani de la deschiderea procedurii sub coordonarea CITR, producatorul de incaltaminte Clujana iese din insolventa consolidat si reintra insanatosit in circuitul economic. Iesirea din insolventa a acestui brand cu o istorie de peste 100 de ani pune in lumina aspectele pozitive ale…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat vineri, in ședința forului județean, ca iși dorește preluarea in proprietatea județului a celor doua stațiuni de schi, pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Este vorba despre: drumul judetean DJ 107R, sectorul de drum incluzand intersectia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersectia DJ 107R cu DJ 107M, pozitiile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania turdeana MBS Group SRL a ieșit din insolvența, in urma unei decizii a Tribunalului Specializat Cluj. Compania a intrat in insolvența in anul 2013, in urma unor dificultați financiare, insa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Județean Cluj a achiziționat noua noi echipamente și aparaturi medicale ultraperformante care au fost deja date in folosința in cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cea mai mare fabrica de panificație și patiserie pre-coapta congelata din Romania, La Lorraine Romania, investește la Campia Turzii 12,5 milioane de euro pentru instalarea unei noi linii de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Județean Cluj a achiziționat doua noi echipamente medicale ultraperformante pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, unitate medicala aflata in subordinea forului județean. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!