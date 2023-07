Stiri pe aceeasi tema

- ”La finalul lunii martie 2023 comparativ cu finalul anului 2022, indicii bursei romanesti au inregistrat evolutii pozitive. Indicele de referinta BET a avut o crestere de 3,84% la 31 martie 2023 comparativ cu finalul anului 2022. Indicele BETAeRO a inregistrat o crestere de 7,88%, avand cea mai importanta…

- Piata imobiliara din Romania da semne de lentoare pe mai multe segmente, insa rezultatele raman destul de solide in general, sustin expertii Colliers Romania intr-o radiografie pentru prima jumatate de an. Potrivit datelor disponibile in spatiul public, in prima jumatate de an s-au inchiriat aproximativ…

- Laurentiu Miron a absolvit Facultatea de Inginerie din Galați la 52 de ani, iar lucrarea sa de licența este un dispozitiv medical ce poate imbunatați considerabil mobilitatea persoanelor cu dizabilitați motorii.

- Cel mai ridicat nivel al raportului preț locuința/salariu in cazul apartamentelor este in județul Cluj, spun oficialii BNR, unde vedem cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor. Pe de alta parte, in județele Giurgiu, Teleorman și Caraș-Severin indicatorul preț/ salariu e la cele mai mici valori,…

- Producatorul de otel beton Donalam atentioneaza, luni, asupra faptului ca au aparut pe piata firme care livreaza catre santierele de constructii sau catre depozitele de materiale de constructii cantitati de otel beton pentru care emit documente de calitate si conformitate ce ar proveni din partea Donalam,…

- Potrivit adevarul.ro, Green Park Herastrau Residence, un ansamblu rezidențial format din cinci cladiri de cate cinci etaje in imediata apropiere a Parcului Herastrau din capitala, reprezinta o „oaza de neliniște” pentru zeci de oameni care au ales sa investeasca intr-un apartament aici, inca din faza…

- Piata imobiliara se prabuseste! Datele de la Cadastru arata ca vanzarile au scazut cu o treime, in intreaga tara, in luna aprilie, comparativ cu martie. Situatia arata rau si in comparatie cu luna aprilie a anului trecut. Scaderea a fost de aproximativ 25

- Prețurile imobiliarelor romanești au ajuns la un plafon maxim pe care piața il poate suporta in acest moment, arata datele din domeniu. In ultima luna incheiata, aprilie, prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 0,6% fața de luna…