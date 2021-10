Renault va primi aproape un miliard de dolari din partea diviziei de servicii financiare

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto francez Renault SA intentioneaza sa elimine alte 2.000 de locuri de munca chiar daca va produce noua modele noi la uzinele din Franta, in conditiile in care proprietarul Dacia isi restructureaza operatiunile din Franta si trece la vehiculele electrice, transmite Bloomberg. Intr-un comunicat…

- Grupul german de telefonie Deutsche Telekom este pe punctul de a incheia un acord privind vanzarea diviziei din Olanda, pentru care ar putea primi aproximativ cinci miliarde de euro, in ceea ce ar urma sa fie una dintre cele mai mari vanzari anuntate din ultimii ani, informeaza Bloomberg citand surse…

- Grupul petrolier austriac OMV AG este dispus sa lucreze cu organizatiile nonguvernamentale pentru a identifica si repara echipamentele care permit scurgeri de metan in atmosfera, un semn al modificarii pozitiei companiei austriece in relatia cu grupurile de de mediu, transmite Bloomberg. Luna trecuta,…

- Centrul Cultural ,,Reduta”, in parteneriat cu URBANIADA și TAMTAM organizeaza in perioada 14-15 august 2021, prima ediție a Festivalului de Muzica Veche CORONA OLD MUSIC la Brașov. Evenimentul pune accent pe muzica secolelor XIII-XVII cu mici escapade in afara acestui interval temporal, cu inserții…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din Romania, pentru a veni in sprijinul conducatorilor auto, a lansat zilele trecute aplicația pentru parcarile și spațiile de servicii aferente drumurilor naționale și autostrazilor. Autoritațile spun ca respectiva aplicație permite…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a devenit ținta atacurilor judecatoarei Camelia Bogdan, care a acuzat banca de spalare de bani. Intr-o inregistrare din decembrie 2018 facuta publica de Grupul de Investigații Politice, judecatoarea Camelia Bogdan acuza una dintre cele mai mari banci din Romania ca „a…