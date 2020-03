Pe Waze nu mai apar echipajele de politie! De acum nu mai scapi de filtre si de radare

De ceva vreme cei la Waze au interzis raportarea echipajelor de Politie pentru a ajuta fortele de oridine in controlarea circulatiei pe drumuri in timp de pandemie. Mai mult decat atat echipajele de politie au in continuare radare… [citeste mai departe]