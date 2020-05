Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto francez Renault a anuntat vineri ca va demara negocieri cu sindicatele pentru reorganizarea si incetarea activitatii la unele fabrici de asamblare din Franta, si va concedia 15.000 de angajati pe plan global (din care 4.600 in Franta), in urma declinului vanzarilor, transmite Reuters,…

- "Pana la data de 15 iunie, da. Toti cei care se intorc din tari care sunt conform evaluarilor INSP tari cu un nivel ridicat de raspandire a virusului, cand se intorc trebuie sa intre in izolare 14 zile, izolare la domiciliu. Carantinarea se va face numai la cerere. Aceasta regula ramane pana la data…

- Situația financiara a multor romani a avut de suferit din cauza restricțiilor impuse de guvern in stare de urgența. Acum, in stare de alerta, managerii anunța noi scumpiri de prețuri. Managerii intreprinderilor estimeaza o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul in perioada mai-iulie, precum…

- Producatorul auto francez Renault intentioneaza sa concedieze 400 dintre cei aproximativ 3.200 de angajati de la subsidiara sa din Slovenia, Revoz, dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) a redus cererea de masini, au anuntat marti reprezentantii Revoz, transmite Reuters. Revoz, unul din cei mai…

- Este oficial - raportarile facute de unitațile spitalicești din Romania nu este in acord cu situația reala din teren.Citește și: Codrin Ștefanescu s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis și Orban: STOPAȚI abuzurile și anchetele la adresa medicilor "Dupa vizitele in teritoriu, aa constatat…

- In mod normal, fabrica de drojdie Pakmaya, singura din Romania care produce drojdie proaspata, livreaza saptamanal la nivel national, catre magazine, 650.000 de pachete de drojdie proaspata sau uscata, de diferite gramaje. De la declansarea starii de urgenta in Italia si cresterea numarului de cazuri…

- Ziarul Unirea DSP Alba: 9 cazuri confirmate, de infectare cu coronavirus in Romania. Situația la nivel global Pana astazi, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate…