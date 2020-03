Stiri pe aceeasi tema

- Societatea care a preluat Oltchim lanseaza producția de biocid ce sta la baza dezinfectanților recomandați de Organizația Mondiala a Sanatații in lupta cu noul coronavirus. Compania a primit aviz de biocid pentru hipoclorit de sodiu de la Ministerul Sanatații.

- Duminica, de la ora 13:00, Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV si Antena 3 vor transmite in premiera in Romania, pe cinci canale tv simultan un teledon complet tehnologizat. Romani Impreuna isi...

- Ziarul Unirea Gest SENZAȚIONAL al unei familii din Alba care pune la dispoziția cadrelor medicale un apartament și mașina, ca sprijin in lupta impotriva COVID-19 Gest senzațional facut de o familie din Alba Iulia, care pune la dispoziția medicilor un apartament și chiar mașina personala, dorind astfel…

- Universitatea „Ovidius” din Constanța inițiaza campania „Impreuna pentru sanatatea comunitații noastre!”, care are ca scop colectarea de fonduri pentru a sprijini buna desfașurare a activitații Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, in lupta impotriva virusului COVID-19, din urmatoarea perioada.…

- Chimcomplex a primit de la Ministerul Sanatatii aviz de biocid pentru hipoclorit de sodiu concentratie 1,25%. Incepand de maine hipocloritul se va lansa in productie pe platformele de la Ramnicu Valcea si Onesti in efortul de a incetini si a limita raspandirea COVID-19 in Romania.

- Parlamentul European (PE) lucreaza cu statele membre pentru a se asigura ca Uniunea Europeana poate achizitiona ventilatoare, masti si alte echipamente medicale pentru a fi puse la dispozitia spitalelor din intreaga Uniune, a anuntat luni PE intr-un comunicat postat pe site-ul sau.Saptamana…

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru a-i propune sa dezvolte legaturi intre cele doua tari, oferind ajutorul Washingtonului in lupta impotriva noului coronavirus, a afirmat sambata agentia de presa oficiala a Phenianului, KCNA, potrivit…

- Pandemia de coronavirus afecteaza sectorul automobilistic din Romania, Dacia si Ford intrand de joi in somaj tehnic. "Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata rapid dupa incheierea crizei sanitare. La momentul respectiv vor fi implementate masuri corespunzatoare, in acord cu partenerii…