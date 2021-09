Renault prelungeşte opririle parţiale ale producţiei la trei fabrici de asamblare din Spania până la sfârşitul anului, din cauza deficitului de cipuri Compania intentioneaza sa opreasca productia la uzina sa din Palencia, unde asambleaza modelele Kadjar si Megane, timp de pana la 61 de zile, si fabrica sa din Valladolid, unde realizeaza crossover-uri Capture, timp de pana la 40 de zile, a spus reprezentanta companiei. Fabrica de motoare din Valladolid ar putea opri activitatileca pana la 17 zile in aceasta perioada. Producatorii auto din intreaga lume au fost obligati sa reduca ritmul productiei in ultimele luni din cauza lipsei cipurilor, care i-a plasat in concurenta cu industria electronicelor de consum pentru aprovizionarea cu cipuri, pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

