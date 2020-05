Renault anunță oficial suspendarea proiectului de creștere a capacității de producție la uzina Dacia Renault a publicat vineri planul sau de reducere a costurilor care prevede și reducerea efectivelor cu 15.000 de angajați în lume. Printre prevederi se numara și suspendarea proiectelor de creștere capacitara planificate în Maroc și România. Dacia avea un proiect de 100 milioane euro pentru creșterea cu 15% a capacitații de producție, o parte din el s-a facut, iar restul se suspenda. Proiectul ar fi terbuit sa duca la 406.000 de mașini pe an capacitate de producție, fața de 350.000. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

