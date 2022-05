Stiri pe aceeasi tema

- Designul automobilului Renault Scenic Vision include un motor cu hidrogen, motor electric, baterie, celula de combustibil si un rezervor pentru hidrogen. Rezervorul de 2,5 kilograme este situat in partea din fata a vehiculului si, a spus Renault, va dura aproximativ cinci minute pentru a fi umplut.…

- Agentia Internationala pentru Energie (IEA – International Energy Agency) considera insa ca o interdictie completa a importului de petrol rusesc ar putea obliga companiile rusesti sa inchida mai multe puturi.

- Jucatoarea kargaza Ksenia Palkina (fosta locul 163 in lume) a fost suspendata vineri pentru 16 ani, dintre care sase suspendate, de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului. Ea a fost retinuta in Franta in 2019, informeaza lequipe.fr.

- Agenția Internaționala pentru Energie (AIE) a anunțat vineri, in urma unei reuniuni de urgența, ca țarile membre au fost de acord sa scoata pe piața petrol suplimentar din rezervele de urgența, pentru a atenua criza aparuta ca urmare a invaziei ruse in Ucraina, informeaza CNN.

- Combinatul Azomureș a preferat sa-și vanda gazele, in loc sa produca ingrașaminte pentru fermieri, pentru ca era mult mai rentabil, in condițiile majorarii prețurilor, susține Toma Petcu, presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Senat. Autoritațile trebuie sa faca lumina in acest…

- Comisia Europeana va inainta marti propuneri pentru a scapa cat mai repede tarile din UE de dependenta energetica fata de Rusia, a anuntat luni presedinta CE, Ursula von der Leyen, in timp ce cancelarul german Olaf Scholz a atras atentia ca, pentru moment, importurile de energie fosila din Rusia sunt…

- Din martie 2014, Uniunea Europeana a impus progresiv sancțiuni la adresa Federației Ruse, in replica la anexarea Crimeei. Acum sunt alte sancțiuni. Vor insemna ele ceva?Efectele restricțiilor de acum 8 ani au fost, potrivit analizelor experților internaționali, scaderea rublei și o reducere a datoriei…

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei: un militar ucrainean a fost ucis sambata dimineata intr-un bombardament al separatistilor pro-rusi din regiunea Donbas. Echipele de monitorizare ale OSCE au inregistrat 870 de incalcari ale armistitiului, in ultimele 24…