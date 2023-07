Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP: AUR înregistrează o creştere a intenţiei de vot Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research, spune ca evolutia intentiei de vot masurate pentru principalele partide in ultimii doi ani (iunie 2021 – iunie 2022) si cu un an inainte de primul test electoral, alegerile europarlamentare din iunie 2024, releva ca ”erodarea la guvernare a afectat ceva mai mult PNL pentru ca s-a aflat cel mai mult la guvernare, in timp ce, in cazul PSD, care se afla la guvernare de un an si jumatate, erodarea la guvernare incepe sa isi produca efectul. Anunțul directorului INSCOP Research ”PNL pierde putin peste 8 procente comparativ cu iunie 2021 (de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

