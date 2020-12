Remeș despre Flutur: „Tot e numai burtă, gură, lăcomie!” Fostul ministru liberal al Finanțelor, Decebal Traian Remeș, decedat intre timp, a facut o mulțime de amintiri in cartea scrisa dupa ce a ieșit din penitenciar „Izbituri și izbutiri” despre cariera sa politica, dar și o serie de dezvaluiri despre anumiți politicieni. Printre politicienii cu care Decebal Traian Remeș nu a avut o relație buna se numara și baronul PNL-PDL-PNL de Suceava, Gheorghe Flutur despre care spune ca „era turbat pe fața de prezența mea”. „Nu-l puteam și nu ma putea suporta! Cand il vedeam, gandul imi era la omida. Nimic mai dezgustator decat o taratoare paroasa, moale, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

