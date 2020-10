Remember 25 octombrie 1990 - Presa acum 30 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 K.O. Fotbalistii romani, cind jucau pe lei, erau mai motivati. Acum, parca nu-i intereseaza nici dolarii! EVRIKA Dl. Nica Leon, partizan al tuturor ideilor de strada, a descoperit ieri Basarabia. Aceeasi revelatie a avut-o si omul nascut in mina cu "ciocofonul", Saftulescu nu mai stim cum. Corespondenta din Paris si Strasbourg CELE TREI USI... Europa are, se pare, trei usi. Una culturala, pe care am redeschis-o cu prilejul revenirii in sinul UNESCO, moment marcat de seara romaneasca de la Paris. O usa economico, intredeschisa cu prilejul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 K.O. Intrucit a venit frigul, e firesc ca termoficarea a inceput sa functioneze in mare parte din oras. Este insa cazul sa reamintim Gospodariei comunale ca Floreasca, unde caloriferele au ramas reci, nu beneficiaza de un microclimat subtropical,…

- Era imposibil ca Islanda sa retraiasca acel 1-5 cu Belgia (in ultima „ieșire” internaționala, din septembrie curent), mai ales ca lipsea sincronizarea cu o serie de performanțe defensive solide. Inaintea semifinalelor play-off-ului pentru calificarea la Campionatul European din 2021, echipa lui Erik…

- Opiniile asupra modului in care guvernele au gestionat lupta impotriva pandemiei de COVID-19 difera enorm in Europa, potrivit unui sondaj dat publicitatii joi, care arata ca italienii sunt deosebit de duri in privinta Uniunii Europene, relateaza AFP.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri…

- Un columbian este ultimul transfer al Petrolului, care și-a completat lista jucatorilor ”din noua țari” cu un fotbalist care, daca va fi apt de joc, 100%, atunci se poate spune ca a fost transferat… pentru Liga I! Astfel, petroliștii și-au intarit compartimentul defensiv dupa ce au ajuns la un acord,…

- Prin Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta incepand cu data de 15 septembrie 2020, turismul balnear din Romania a fost din nou sabotat de cabinetul Orban, fiind practic condamnat la faliment. Practic, Romania, tara cu cele mai bogate resurse balneare din Europa, ramane inchisa in…

- "La criza ne uitam cu oarecare groaza, dar la cei care ne conduc, trebuie sa ne uitam ca la niste dobitoci si analfabeti. Daca luati inregistrarile veti vedea ca am sustinut mereu ca trebuie luate masuri inclusiv de carantina, dar cu respectarea drepturilor fundamentale. Este un tratat pe care Romania…

- Hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate, Agriculture- Q&A La inceputul lunii iulie, Germania a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene, iar miniștrii federali ai Germaniei au inceput deja intalnirile cu eurodeputații pentru a prezenta prioritațile Guvernului de la Berlin pe…

- 28 iulie este Ziua Nationala a Ambulantei din Romania, este data la care, in 1906, a aparut prima ”Salvare” in Bucuresti, din initiativa profesorului Nicolae Minovici. Incepand din 1907, Salvarea functioneaza regulat, Romania fiind al treilea stat dupa Olanda si Austria, cu un astfel de serviciu in…