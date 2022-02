Remedii simple care te scapă de cearcăne Cearcanele sunt inestetice, dar exista multe remedii simple care le pot ameliora. Poti incerca diferite comprese cu ingrediente naturale, la indemana, care se dovedesc adesea eficiente. Totusi, deși urmatoarele remedii vor reduce aspectul cearcanelor, ele nu le vor indeparta complet. Daca banuiești ca ai cearcane din cauza unei anumite probleme de sanatate, te sfatuim sa consulți imediat un medic. Alergiile pot favoriza aparitia cearcanelor Cearcanele sunt deseori consecința unor condiții ereditare. Cu toate acestea, ele pot fi cauzate și de alți factori, precum fumatul, lipsa de somn, consumul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Unele persoane sunt predispuse la cearcane sau ochi umflați. Tipic, oboseala, lipsa somnului sau stresul favorizeaza apariția acestor semne. Cu timpul, pungile inmagazineaza grasime, lichid și se umfla. In schimb, colorarea cearcanelor sfarșește prin a fi mai vizibila. Profita acum : Oferta de nerefuzat…

