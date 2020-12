Este perioada Sarbatorilor. Ne reunim cu cei dragi, mergem la petreceri, iar unii dintre noi tindem sa bem un pahar in plus. Starea de greata, durerea de cap si ameteala cu care ne trezim uneori dupa o petrecere pot disparea cu ajutorul unor remedii potrivite. Mahmureala apare in urma metabolizarii alcoolului in ficat Mahmureala este o reacție fireasca a organismului, ce apare in urma metabolizarii alcoolului in ficat și a eliberarii unei substanțe toxice, numita acetaldehida. Aceasta stare nu apare aproape deloc sau este de o intensitate foarte mica atunci cand bei lent o cantitate mica de alcool,…