Remedii naturale pentru mahmureală. Cum ne revenim după noaptea de Revelion Cei care vor sa scape rapid de mahmureala dupa Revelion trebuie sa țina cont de urmatoarele sfaturi ale specialiștilor: 1. Hidratați-va foarte bine. Mai ales ca la trezire exista oricum și senzația de sete și gat uscat. Este foarte importat sa beți cat mai multa apa, fie ca este apa plata sau apa de cocos. Foarte benefice sunt și ceaiurile de ghimbir, sucurile naturale, supele sau ciorbele. 2. Consumați fructe. Unele cercetari au aratat ca fructoza ajuta corpul sa proceseze alcoolul și ne ajuta sa ne hranim cu vitaminele esențiale. In acest caz, banalele și kiwi ar fi cele mai bune fructe pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

