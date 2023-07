Stiri pe aceeasi tema

- Florile paducelului sunt cele mai puternice medicamente naturale in tratarea bolilor de inima si a celor vasculare. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Acestea protejeaza sanatatea…

- Usturoiul poate preveni și vindeca numeroase boli: hipertensiune arteriala, boli cardiovasculare, inflamații, cancer, diabet, stres oxidativ, boli de piele, boli de oase. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Aceste minunate si gustoase fructe deshidratate in mod natural si nu fortat, au atat de multe beneficii pentru organismul tau incat o sa iti para rau ca le-ai ignorat atat de mult timp. Ele sunt foarte gustoase mancate ca atare dar si in diverse combinatii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta…

- Din pacate obezitatea este tot mai prezenta in viața noastra cotidiana și din ce in ce mai mulți oameni, copii, tineri se confrunta cu aceasta povara, a kilogramelor in plus. Spun povara fiindca ea este chiar una, la propriu și la figurat . Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la…

- Una dintre legumele care se gasesc in stare proaspata pe tot parcursul anului este morcovul. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE:Destinatii pentru toate gusturile si bugetele…

- 1. Stimuleaza sistemul imunitar Au fost realizate numeroase cercetari privind beneficiile merelor și, in ceea ce privește stimularea sistemului imunitar impotriva bolilor autoimune, acesta este unul dintre cele mai bune alimente. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel…

- Coada-soricelului are o puternica actiune de curatire a sangelui. Elimina mucozitațile din plamani, dar si din stomac, stimuleaza apetitul, opreste sangerarile stomacului, vindeca arsurile. Reglementeaza tractul intestinal (diaree si constipatie), curața si dinamizeaza functiile ficatului, inlaturand…

- Rinichii nu dau semne clare de imbolnavire, de obicei doar in faze foarte avansate, de accea este bine sa ajutam prin preventie aceste afectiuni. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…