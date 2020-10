Stiri pe aceeasi tema

- Firma de curierat Urgent Cargus angajeaza peste 1.000 de oameni in toata tara Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, in conditiile in care compania a transportat anul acesta volume cu 33% mai mari fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Compania are deja…

- Noul context social determinat de criza Covid-19 a adus modificari in ceea ce priveste interesul locativ al romanilor, astfel ca a crescut cererea pentru achizitia de case cu peste 50% in trimestrul al treilea al acestui an fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit unei analize realizate…

- In Romania a fost inregistrat sambata un nou record de cazuri de Covid-19: 3.517 din peste 29.000 de teste efectuate. Comparativ cu ziua de vineri, pe lista județelor care au depașit pragul de 2.0 au intrat Valcea și Alba. Județele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la…

- Judetul Iasi a trecut de pragul de 200 de infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore. Mai exact au fost inregistrate 206 de noi cazuri. Iasul este primul dupa Bucuresti ca numar de persoane pozitive. In urma judetului nostru mai sunt: Prahova (164), Sibiu (159), Brasov (156) si Cluj cu 138 de cazuri.

- Ziarul Unirea Alba, printre cele 6 județe cu vulnerabilitate ridicata legata de epidemia de COVID-19: Principalele concluzii ale INSP Județul Alba, alaturi de Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Prahova, sunt cele șase județe cu o vulnerabilitate ridicata legata de epidemia de COVID-19, iar in București…

- Alegeri locale 2020. Astazi esti asteptat sa-ti alegi primarul, presedintele CJ, consilierii locali si judeteni pentru urmatorii patru ani. Esti unul din cei 19.004.089 cetateni cu drept de vot. In total sunt peste 43.000 de functii elective. In Romania sunt organizate duminica, 27 septembrie 2020,…

- Pandemia de COVID-19 a lovit multe afaceri, dar mai puțin companiile care au reușit sa lucreze online. Chiar și in domenii care nu merge extraordinar de bine, cum ar fi vanzarea de carte. Libriex.ro, una dintre principalele librarii online din țara noastra, așteapta vanzari in creștere cu 350% in acest…

- Compania de nutriție Herbalife va plati 123 milioane dolari in SUA pentru a inchide acuzațiile de dare de mita. Herbalife este acuzata ca a mituit zece oficiali din China pentru a-și majora vanzarile, care au crescut cu 19%. Herbalife Nutrition are trei centre de vanzari in Romania, in Cluj, Bucuresti…