Remada Codin Cris SRL. Administrator nou al societatii. A inchis un punct de lucru din Constanta

- In perioada 21 – 23.06.2023, in intervalul orar 22:00 – 05:00, se inchide circulația pe autostrada A2, Calea 1 (București – Constanța), pe sectorul cuprins intre km. 11+700 și km. 15+500, pentru executia lucrarilor de montare a predalelor la pasajul care supratraverseaza autostrada in zona km. 13+330.…

- Reabilitarea si modernizarea bulevardului Ferdinand avanseaza, iar constantenii vor circula in scurt timp pe o artera rutiera moderna.Pentru executarea lucrarilor de asfaltare, bulevardul Ferdinand va fi inchis circulatiei rutiere, astfel:22.06.2023, intre orele 08:00 24:00, tronsonul 1 Decembrie I.C…

- Așa cum a anunțat municipalitatea, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești va funcționa, in perioada 1 Iunie – 5 iunie 2023, in baza unui program special. Astfel, Serviciul Stare Civila: joi, 1 Iunie – inchis; Vineri, 2 iunie, intre orele 9.00-12.00, deschis doar pentru inregistrarea…

- Adunarea Generala a asociatilor Romagra Development SRL a luat mai multe decizii importante la sedinta din 14.03.2023 Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial partea a IV a nr.1.906 din data de 27 aprilie 2023, asociatii Romagra Development SRL, cu sediul social in satul Pestera, comuna Pestera,…

- Postul: conducator auto profesionist pentru autospeciala maturatoare mecanizata Candidatul ideal: posesor permis auto categoria C; echilibru emotional, constanta in atitudine; cunoasterea legislatiei rutiere; discernamant si capacitate de a rezolva problemele; capacitate de autoorganizare si punctualitate;…

- Piața muncii, dupa primul trimestru: aproape 100.000 de joburi postate, 2,7 milioane de aplicari și peste 200.000 de candidați noi. Scade interesul pentru joburile in strainatate, dar ramane crescut cel pentru joburile remote. Urmeaza o perioada cu creșteri in aplicari Primul trimestru al…