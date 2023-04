Rema a lansat varianta deluxe a albumului Rave & Roses

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de experti ai ONU specializati in rasism, creata dupa moartea afro-americanului George Floyd, in 2002, in cursul unei interventii a politiei, a anuntat vineri ca va face o deplasare in SUA saptamana viitoare, relateaza AFP.Echipa, numita "Mecanism de experti insarcinati cu promovarea justitiei…

- Dupa ce in luna decembrie a anului 2022, Dora Gaitanovici a lansat primul material discografic din cariera, „Descantec”, si ulterior a inceput turneul cu acelasi nume, cu o serie de concerte live prin Romania, acum Dora Gaitanovici readuce albumul in atentia publicului printr-o colaborare live cu Irina…

- Un clasament cu cele mai bune orașe pentru calatorii preocupați de ecologie a inclus Cluj-Napoca pe locul 86, top in care orașul de pe Someș depașește Chicago, Miami, Singapore, Los Angeles, Istanbul, Sofia sau Dubai.

- Relațiile dintre SUA și Rusia ating un nou moment critic! Cele doua superputeri nu se ințeleg dupa anunțul facut de Federația Rusa, de suspendare de la tratatul START. Iar ultimele declarații facute de inalți oficiali ruși și americani duc spre o escaladare a problemei. Daca Rusia iși imbunatațește…

- Rema a lansat single-urile “Holiday” și “Reason You”. Acestea marcheaza prima sa lansare solo de laa albumul sau de debut „Rave&Roses” de anul trecut. Ambele single-uri prezinta un sunet nou, evoluat pentru Rema, cu „Holiday” uptempo care reflecta asupra luptelor și a sacrificiilor pe care le-a facut…

- Gracie Abrams a lansat “Amelie”. Piesa de vis a aparut acum și urmeaza lansarea „Where do we do we go now?” și videoclipul insoțitor regizat de Gia Coppola. Atat „Amelie”, cat și „ Where do we do we go now?”” au fost produse de Aaron Dessner de la The National și vor aparea pe albumul de debut al lui…

- Ella Mai a lansat varianta deluxe a albumului “Heart On My Sleeve”. Artista anunța turneul Heart On My Sleeve, al treilea turneu principal din cariera. In 2018, ea a inceput cu Boo’d Up Tour, alaturandu-se in cele din urma lui Bruno Mars in turneul 24k Magic World. Dupa lansarea albumului ei de debut,…