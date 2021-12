Relaxări de Sărbători: Revelion în stradă, program prelungit al magazinelor Prelungirea programului magazinelor, posibilitatea petrecerii Revelionului in strada și posibilitatea ca romanii sa circule sunt cateva dintre masurile de relaxare a restricțiilor anunțate, marți, de premierul Nicolae Ciuca. El precizeaza ca purtatul maștii de protecție ar putea fi eliminat in anumite locuri. Decizia finala va fi luata miercuri, in ședința de Guvern. „Sunt luate in calcul toate aceste masuri, astfel incat sa putem sa evitam aglomerarea, sa putem sa asiguram timp tuturor cetațenilor sa mearga sa-și faca cumparaturile de sarbatori. Ne dorim foarte mult ca reprezentanții instituțiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Restricțiile se RELAXEAZA de sarbatori: Purtatul maștii ar putea fi ELIMINAT de Craciun și Revelion Restricțiile se RELAXEAZA de sarbatori: Purtatul maștii ar putea fi ELIMINAT de Craciun și Revelion Evitarea aglomerației și posibilitatea ca romanii sa circule sunt doua dintre masurile de relaxare…

- Premierul ungar Viktor Orban l-a felicitat pe Nicolae Ciuca, intr-o scrisoare trimisa sambata, pentru investirea in functia de prim-ministru al guvernului roman, a informat seful biroului de presa al lui Orban, potrivit agentiei MTI. In mesajul de felicitare, Viktor Orban a afirmat ca, in pofida provocarilor…

- Premierul desemnat de PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat sambata, dupa negocierile pentru coaliția de guvernare, ca s-a convenit ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor in Justiție (SIIJ) sa fie desființata pana la 31 martie 2022. SIIJ va fi „reinființata”, insa, intr-o alta structura care se va ocupa…

- Surse politice spun ca deși Nicolae Ciuca a anunțat in ședința Biroului Executiv al PNL ca vrea sa se retraga, acesta ar fi in continuare propunerea de premier agreata, inclusiv in randurile social-democraților, fiind vazut drept persoana cea mai potrivita sa negocieze cu PSD formarea unei majoritați…

- Nicolae Ciuca, premierul desemnat de Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern, spune ca va continua negocierile cu toate partidele. Totodata, el a precizat ca PNL ar putea sa flexibilizeze mandatul și sa renunțe la dorința de a merge cu un guvern minoritar. Premierul a anunțat ca va depune programul…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat luni, dupa intalnirea cu Dacian Cioloș, ca USR nu susține un guvern minoritar și cere refacerea coaliției. Nicolae Ciuca a mai spus ca face tot posibilul sa caute susținere pentru guvernul sau, in contextul in care Romania e in criza. „Un raspuns cat se poate…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a spus ca va cauta orice soluție posibila pentru ca Romania sa aiba un guvern, dar in cazul in care va vedea ca acest lucru nu este posibil, atunci va ”proceda ca atare”, adica iși va depune mandatul. ”Toți liderii politici trebuie sa ințeleaga ca este o situație…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la manifestarile dedicate sarbatoririi Zilei Armatei, in Bucuresti. Seful statului a ajuns, luni, in Parcul Carol I dIn Bucuresti, unde, la Monumentul „Mormantul Ostasului Necunoscut”, are loc o ceremonie militara si religioasa, la care participa si premierul…