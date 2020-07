Relație încheiată într-o baltă de sânge. Tânără înjunghiată mortal de iubit, bărbatul și-a tăiat gâtul Un barbat de 27 de ani din orașul Hunedoara și-a injunghiat iubita in casa, in urma unui scandal, apoi și-a taiat gatul și a fugit. Viața femeii nu a mai putut fi salvata. Poliția Hunedoara a fost sesizata ca la o adresa din oraș are loc un scandal in familie. Din primele verificari a reieșit […] Articolul Relație incheiata intr-o balta de sange. Tanara injunghiata mortal de iubit, barbatul și-a taiat gatul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN2D KM 5 +750 m, pe fondul unui carosabil umed, un autoturism care se deplasa dinspre Focșani catre Bolotești, ajuns in curba, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune frontala cu o autoutilitara. In urma impactului doua persoane si-au pierdut viata, alte doua persoane se afla in stare grava,…

- In ultima perioada, in spațiul public s-au inmulțit apelurile de implicare voluntara și ajutorare a semenilor aflați in suferința, pentru care un strop de sange inseamna salvarea vieții. Jandarmii sunt parte a comunitații și participa constant la campaniile sociale inițiate de diferiți reprezentanți…

- O vanzatoare de la un magazin din orașul maramureșean Dragomirești a fost atacata de un barbat. Dupa ce a injunghiat-o pe femeie, agresorul și-a taiat gatul cu același cuțit. Articolul Teroare intr-un magazin din Maramureș. O vanzatoare injunghiata, agresorul și-a taiat gatul apare prima data in Someșeanul.ro…

- Tanarul in varsta de 19 ani a murit in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, unde fusese transportat in stare grava, cu o plaga injunghiata in zona toracica dupa ce ar fi fost implicat intr-un conflict. "Am fost sesizati de un cadru medical din cadrul…

- Un autoturism in care se aflau trei adulți și doi copii s-a izbit de un stalp și o casa. La fața locului au intervenit pompierii din Aiud și mai multe echipaje SMURD. Traficul in zona a fost restricționat in urma impactului. Citește și: Un sofer aflat in stare de ebrietate a produs un accident…

- Artista a povestit ca totul a inceput brusc intr-o dimineața cand iși bea cafeaua. „Imi beam cafeaua dimineața și m-a taiat ceva pe la șale. Am stat nemișcata doua ore, in aceeași poziție, pentru ca nu ma puteam mișca. Nu puteam sa ma intind sa iau telefonul’, a spus vedeta. De frica noului coronavirus,…

- Incidentul a fost semnalat la numarul unic de urgența 112 de fratele criminalului, iar la fața locului s-au deplasat imediat echipaje de poliție, ambulanța și criminaliști. Din cate se pare, conflictul a izbucnit pe seama consumului de alcool. Fiul și mama s-au certat, scandalul fiind auzit și de vecinii…