Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii spun ca folosirea cardului in conditiile in care Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) nu functioneaza si creeaza blocaje in activitatea cabinetelor ar complica si mai mult problema actuala, cea a transmiterii intracomunitare a infectiei cu SARS-CoV-2. „Nu aduce niciun fel de beneficiu…

- Cardul de sanatate nu este necesar pentru consultația la medic pana la 31 decembrie. Autoritațile s-au razgandit dupa ce au vrut sa reintroduca obligativitatea de la 1 octombrie. Utilizarea cardului național de sanatate in medicina de familie și in ambulatoriul de specialitate, indiferent daca este…

- Medicii de familie sunt nemultumiti de reintroducerea obligativitatii de validare a cardului de sanatate, care nu a mai fost necesar in perioada starii de urgenta si a starii de alerta. De la inceputul lunii octombrie, vom avea nevoie din nou de cardul de sanatate pentru toate serviciile medicale pe…

- Medicii de familie sunt surprinsi de intentia Guvernului de a reintroduce obligativitatea utilizarii cardului de sanatate pentru consultatiile la cabinet incepand cu data de 01 octombrie 2020. Utilizarea acestuia a fost suspendata pe perioada starii de urgența și a starii de alerta, conform Mediafax.Citește…

- Reintroducerea cardului de sanatate de la 1 octombrie Foto: Arhiva. Medicii de familie sunt nemulțumiți de intenția Guvernului de a reintroduce cardul de sanatate de la 1 octombrie. Acesta fusese scos din folosința pe perioada starii de urgența și a starii de alerta. Medicii de…

- Medicii de familie considera ca reintroducerea folosirii cardului de sanatate este periculoasa și sunt surprinsi de intentia Guvernului de decide acest incepand cu 1 octombrie. Utilizarea cardului a fost suspendata pe perioada starii de urgența și a starii de alerta. Societatea Naționala de Medicina…

- Medicii de familie sunt surprinsi de intentia Guvernului de a reintroduce obligativitatea utilizarii cardului de sanatate pentru consultatiile la cabinet, potrivit mediafax.ro. Acesta decizie ar fi pusa in vigoare incepand din 1 octombrie. Societatea Nationala de Medicina Familiei atrage atentia ca…

- Certificatele de concediu medical emise de medicii specialiști nu mai trebuie vizate de medicii de familie, in vederea debirocratizarii modalitații de acordare a concediilor medicale, se arata intr-un ordin comun al Ministerului Sanatații (MS) și al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), publicat…