Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre liberali au reinceput atacurile la adresa liderului PNL Ludovic Orban precum si a anturajului acestuia care se ocupa de racolarile de primari. Dupa declaratia presedintelui Klaus Iohannis de miercuri care afirma ca nu vede cu ochi buni ce se intampla in tabara liberala, prim-vicepresedintele…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, s-a revoltat impotriva colegilor de partid, poziționandu-se cu inverșunare impotriva traseismului politic, dupa ce președintele Klaus Iohannis a adoptat astazi o poziție similara.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca imaginile surprinse la ziua de naștere a fetiței lui Rareș Bogdan, unde s-ar fi incalcat normele de distanțare sociala, au fost parte a unui filaj aprobat ”din partea vreunei paduri”, iar șeful SPP este cel care a organizat operațiunea. Scopul este sa-l scoata…

- Piruetele liderului liberal se apropie de sfarșit. Cel mai interesat de debarcarea lui rapida se arata a fi președintele Klaus Iohannis. In caz contrar, știe ca nu va mai avea Guvernul sau. Ci un Guvern al altora. In aceasta operațiune dificila, Klaus Iohannis are doi aliați importanți. Primul aliat…

- Marcel Ciolacu este acuzat, din interiorul PSD, ca are un ”blat” cu Klaus Iohannis. Liderul interimar al PSD a declarat, marți seara, ca orice decizie se ia doar in interiorul partidului. El a evitat sa spuna daca se va auto-propune ca premier al Romaniei, in cazul in care anunțata moțiune de cenzura…

- Miniștrii Guvernului Orban și-au publicat declarațiile de avere și, de departe, se remarca faptul ca premierul Ludovic Orban nu are niciun leu in conturi, asta in timp ce ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan are o avere de invidiat.Citește și: Rareș Bogdan: Jigodia lui Orban il ataca pe Klaus…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca in interiorul PNL este o batalie acerba intre Ludovic Orban și Rareș Bogdan. Gușa afirma ca aceasta batalie este arbitrata de Klaus Iohannis și Angela Merkel, iar dupa alegerile parlamentare, pentru a impaca taberele, se va propune un Guvern de uniune naționala…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu E clar! In Parlament s-a consolidat o majoritate. Care este de fapt vechea majoritate. PSD și ceilalți. Mai puțin PNL și USR. Deși USR e din ce in ce mai puțin hotarat sa le duca trena liberalilor. Și ce face aceasta majoritate, de acum și demonstrata și consolidata? Iși…