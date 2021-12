Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat in ședința de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea numarul 111 pentru stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania valabile in perioada 10.12.2021 ora 00:00 – 08.01.2022 ora 24:00. 1. Se…

- UPDATE Conform unei informari a Executivului, principalele modificari stabilite prin acest act normativ sunt: „- Introducerea unei noi exceptii de la interdictia deplasarii in afara locuintei la nivelul localitatilor unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste pragul de 6/1000 de locuitori, pentru…